Sněmovna i přes odpor opozice i místních starostů podpořila vznik národního parku Křivoklátsko

Křivoklátsko se má stát pátým národním parkem v Česku. Jeho zřízení předpokládá vládní novela o ochraně přírody a krajiny. Sněmovna ji nyní podpořila v prvním kole projednávání, které místy bylo silně emočně vypjaté. Dolní komora Parlamentu o tom rozhodla i před odpor opozice i většiny starostů z Křivoklátska, podle nichž by území mělo zůstat jen chráněnou krajinnou oblastí. Předlohu, která se mimo jiné týká také ochrany některých živočišných druhů a rostlin nebo ochrany před světelným znečištěním, dostaly k posouzení výbory pro životní prostředí, hospodářský a bezpečnostní. Opozici se i přes její snahy nepodařilo vrátit předlohu vládě k přepracování.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ke kritice odpůrců parku uvedl, že změna "nijak zvlášť neovlivní život místních obyvatel" a že obce tím získají snazší přístup k evropským a národním dotacím. Podle ministra vyhlášení parku nebude znamenat omezení vstupu do lesů a sběr lesních plodů. Hladík podotkl, že 99 procent pozemků v parku je ve vlastnictví státu a že na jeho území není ani jedna obec nebo zastavěné území. Řada starostů v oblasti ale dlouhodobě upozorňuje také na to, že už nyní je turistická návštěvnost regionu na hranici únosnosti a vyhlášení parku by ji mohla ještě zvýšit. Petici proti národnímu parku podepsalo přes 11.300 lidí.