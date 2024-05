Sněmovna schválila zvýšení ochrany zemědělské půdy, novela je ale ve zmírněné verzi

Vyšší ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy schválila Sněmovna v mírnější podobě, než jak ji navrhla vláda. Do vládní předlohy doplnila zákaz prodeje zemědělské půdy vlastníkům z takzvaných třetích zemí. Upravenou novelu nyní dostanou ke schválení senátoři. Na nejkvalitnější zemědělské půdě by podle nových změn nesměly do budoucna vznikat velká nákupní střediska nebo třeba logistický centra. Cílem je omezit zábory půdy zařazené do první nebo druhé třídy kvality.

Sněmovna stanovila ze zákazu odnětí nejkvalitnější půdy ze zemědělského půdního fondu výjimky podle úpravy skupiny koaličních poslanců v čele s Janem Burešem (ODS). Výjimky se budou týkat například záměrů uvedených v zákoně o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury a projektů bezprostředně navazujících na veřejnou dopravní infrastrukturu, jako jsou čerpací stanice pohonných hmot a překladiště u železnic.