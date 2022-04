Sněmovna uznala hladomor na Ukrajině ve 30. letech 20. století za genocidu

Sněmovna uznala hladomor na Ukrajině v letech 1932 až 1933 za genocidu ukrajinského národa. V dnešním usnesení tento zločin, masovou represi a porušování lidských práv a svobod důrazně odsoudila a vyjádřila soustrast příbuzným a blízkým obětí. Už před 15 lety poslanci hladomor odsoudili jako dílo "zrůdného totalitního režimu". Rovněž podle aktuálního usnesení jej úmyslně a cíleně vyvolal "zločinný stalinský režim", byl "cynicky a krutě naplánován".

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje v kontextu současné válečné agrese Ruské federace proti Ukrajině svoji odhodlanost přispět k prosazování mezinárodních principů, včetně odhalování pachatelů těchto zločinů, které by zabránily tomu, aby se v budoucnu mohla podobná tragédie kdekoli na světě opakovat," stojí dále v usnesení, jehož návrh předložili předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a poslanec ODS Pavel Žáček, který vede bezpečnostní výbor.

Dolní komora podle Pekarové Adamové splácí schválením usnesení další historický dluh. "Zejména s ohledem na pokračující brutální ruskou agresi na Ukrajině, která je navíc doprovázena intenzivní dezinformační ofenzivou a snahou překrucovat dějiny, je důležité připomínat skutečnou zločineckou podstatu hladomoru z počátku 30. let minulého století," uvedla v tiskové zprávě. Rovněž Žáček dal připomenutí hladomoru do souvislosti s nynější ruskou invazí na Ukrajinu a s válečnými zločiny ruských vojáků. "Putinovo Rusko převzalo to nejhorší z krvavého odkazu totalitního Sovětského svazu," sdělil.