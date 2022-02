Sněžku zasáhl orkán o síle až 144 km/h. Problémy na silnici i železnici

Sněžku dnes zasáhl vítr o rychlosti orkánu. Odpoledne dosahoval rychlosti v nárazech až 144 km/h. Hranice orkánu je 118 km/h. Kvůli silnému větru se ráno nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku. Horská služba Krkonoše kvůli silnému větru a sněžení nedoporučuje hřebenové túry.

Padlý strom na koleje zastavil vlaky u hranic mezi stanicemi Česká Kubice a Domažlice. Jde o úsek mezinárodní tratě z Prahy do německého Mnichova. Lokomotiva najela do stromu, nikdo nebyl zraněný, řekl ČTK velicí důstojník domažlických hasičů Milan Mathauser. Šlo o vlak, který jel z Německa. "Celkem 35 cestujícím jsme pomohli do autobusů, které je převezou do Domažlic. Pak budou pokračovat vlakem na Plzeň a Prahu," uvedl velitel.

Silnici druhé třídy z Božího Daru na Klínovec, která je uzavřená kvůli silnému větru a sněžení, dnes silničáři neotevřou. Po komunikaci jezdí lyžaři a rekreanti na nejvyšší vrchol Krušných hor. Dnes se neotevře, vítr neustává, spíše ještě zesiluje, řekl ČTK v podvečer dispečer krajských silničářů Josef Bulka. Podle něj platí výstraha silného větru až do pondělního večera.