Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu, v nárazu dosáhl rychlosti přes 158 km/h

Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Podle měřicí stanice na poštovně Anežka na vrcholu hory ráno v 05:18 dosáhl vítr v nárazu rychlosti 158,4 kilometru v hodině, tedy značně přesáhl hranici orkánu, která je 117,7 km/h. Dnes v 09:00 bylo na nejvyšší tuzemské hoře podle měřící stanice na poštovně minus 12,4 stupně, pocitová teplota byla kvůli silnému větru minus 23 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací na webu poštovny.

Silný vítr tentokrát neovlivnil provoz lanovky na Sněžku, protože od 24. března do 30. dubna je kvůli pravidelné jarní odstávce mimo provoz. Jezdí jen o svátcích a vybraných víkendech, v provozu by měla být například o velikonočním víkendu od 18. do 21. dubna.

Sněžka má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Na Sněžce jsou extrémní klimatické podmínky.