Sociální demokracii opouští její bývalý předseda Hamáček

Bývalý šéf strany, předseda Sněmovny a vicepremiér Jan Hamáček ke konci června opustí Sociální demokracii (SOCDEM). Oznámil to v dopisu straníkům, kde kritizoval nynější vedení za nedostatek sebereflexe po víkendových volbách do Evropského parlamentu, napsal dnes portál iDNES.cz. Šéf SOCDEM Michal Šmarda ČTK napsal, že mu to je líto, podobně jako u dalších předsedů, kteří v minulosti stranu opustili. Sociální demokraté doufali v eurovolbách alespoň v jeden mandát, získali však jen 1,86 procenta hlasů. I rok po změně značky z ČSSD na SOCDEM tak prodloužili sérii volebních neúspěchů. Hamáček v dopisu, ze kterého cituje iDNES.cz, hovoří o "absolutní absenci sebereflexe současného vedení SOCDEM po debaklu ve volbách". Vadí mu také, že nynější vedení jako své hlavní téma po tři roky udržuje údajné chyby, které měl udělat Hamáček s ministry jako předseda tehdejší ČSSD v menšinové vládě s ANO.