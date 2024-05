Soud otevřel případ požáru v Českém Švýcarsku, obžalovaný úmyslné způsobení obřího požáru odmítl

U Krajského soudu v Ústí nad Labem začal soud s Jiřím Lobotkou, který měl před dvěma lety založit požár v národním parku České Švýcarsko. Obžalovaný u soudu prohlásil vinu v případě menších požárů v Českém Švýcarsku a na dalších místech Děčínska. To, že by úmyslně způsobil největší požár v České republice, odmítl. Protože obžalovaný působil chaoticky a zmateně, soudce nařídil před částečným prohlášením viny přestávku. Podle státního zástupce lze jeho prohlášení přijmout. Bývalému dobrovolnému strážci rezervace hrozí za obecné ohrožení a poškození cizí věci až 15 let vězení. Způsobení obřího požáru opakovaně odmítl. Podle obžaloby údajně způsobil ještě několik menších požárů, například loňský požár rozhledny na Vlčí hoře ve Šluknovském výběžku. "Především chci říct to, že jsem zapálil Vlčí horu, ale nezapálil jsem národní park," uvedl u soudu Lobotka.

V červenci 2022 oheň v národním parku České Švýcarsko zničil víc než stovku hektarů lesa. S požárem bojovaly tisíce hasičů z Česka i zahraničí 20 dní, na 60 se jich při tom zranilo. Poškozená příroda se podle ředitele Národního parku Petra Kříže postupně obnovuje.