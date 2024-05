Nedosáhneme na hypotéky, ani na zahraniční dovolené. Zaměstnanci v justici budou stávkovat

Zapojení do stávky přislíbilo 90 procent z 9500 zaměstnanců. Zúčastnit se mají pracovníci všech soudů kromě Ústavního.

Justiční odbory chtějí vyjednat 15% navýšení platů pro zapisovatele, soudní úředníky nebo pracovníky v IT, říká jejich šéfka Anna Pospíšilová.

"Zaměstnanci musí chodit do další práce, aby uživili svoje rodiny, nedosáhnou na hypotéky, a o zahraničních dovolených nemluvě. "

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek | Foto: Úřad vlády ČR

Zapisovatelky na soudech mají nástupní plat 18.280 hrubého. Přitom nájmy za garsonku v Praze se pohybují od 12 do 15 tisíc měsíčně. Průměrný plat zaměstnanců soudů byl loni 36.916 Kč. Průměrná mzda dosáhla 43.341 korun. Například soud v Praze má jen třetinu potřebných protokolujících úředníků.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS už dřív avizoval, že stát na zvýšení platů teď nemá.

"Já nemám... jako že bych sáhl někam do trezoru na ministerstvu, a měl bych nějaké prostředky."

Před časem řekl, že i jednání s ministerstvem financí uvízla na mrtvém bodě.

O problému se mluví dvacet let

Stávku podporují i soudci. Podle předsedy Soudcovské unie Libora Vávry jsou platy zaměstnanců soudů nízké dlouhodobě.

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

"To není problém krátkodobý. O tomhle problému se mluví minimálně 15 nebo 20 let. A žádná vláda na upozornění, která dávali i soudci, nereagovala. Ty nároky na ně kladené jsou vysoké, a přitom dostávají menší mzdy, než v jiném státním sektooru."

Odboráři označili za směšné, že ministerstvo žádá vládu o 80,2 milionu korun navíc pro justiční aparát. "To by bylo zhruba 500 korun hrubého pro jednoho, a to opravdu nikomu nepomůže," poznamenala místopředsedkyně odborů Marie Šafrová. Podle ní se soudy bez úředníků neobejdou.

"Bez kvalitních protokolujících úřednic soudce nemůže vést jednání, nemůže vést jednání ani se začínající protokolující úřednicí. A vycvičit kvalitní protokolující úřednici nebo vedoucí kanceláře trvá pět šest let. Nemohou nám odcházet. Potřebujeme stabilizovat rezort."

Ministerstvo souhlasí s novými platovými tabulkami pro justici

Soudní síň | Foto: Tomáš Adamec, Český rozhlas

Odbory žádají také vytvoření nových platových tabulek pouze pro justici, které budou oddělené od tabulek ostatních státních zaměstnanců. Na tuto podmínku ministerstvo přistoupilo.

"Došlo tam ke shodě na tom, že je možné změnit platové tabulky. Na to bude zřízena pracovní skupina se zástupci státu, odborových svazů v justici a se zástupci soudů," říká mluvčí resortu Vladimír Řepka. Ministr Blažek už dříve uvedl, že stávky by vůči vládě byla vážným signálem.