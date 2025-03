Soud pozastavil snahu americké administrativy ukončit financování RFE/RL

Americký soud v úterý vydal předběžné opatření, kterým pozastavil snahu americké administrativy ukončit financování Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) sídlící v Praze. RFE/RL o tom informovala v tiskové zprávě. Rádio je přesvědčené, že nemůže přijít o peníze, které pro něj vyčlenil Kongres, protože by to porušilo federální zákony, a proto postup administrativy Donalda Trumpa napadlo soudně. "Vedení USAGM nemůže jednou větou, která prakticky neobsahuje žádné vysvětlení, donutit RFE/RL k uzavření – ani když jim to nařídil prezident," uvedl ve svém rozhodnutí soudce Royce Lamberth v narážce na Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM), která odmítá uvolnit finance již vyčleněné Kongresem pro provoz stanice. Soudce také napsal, že USAGM jednala svévolně při rozhodnutí o stažení grantu pro RFE/RL, a že by její kroky rozhlasové stanici způsobily "nenapravitelnou újmu".

V dalších týdnech se podle RFE/RL očekává také rozhodnutí soudu o zhruba 77 milionech dolarů (1,8 miliardě Kč), které Kongres vyčlenil na financování stanice do konce letošního září.

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda se na svém webu označuje za soukromou, nezávislou a mezinárodní zpravodajskou organizaci, jejíž programy každý týden sleduje téměř 50 milionů lidí ve 23 zemích včetně Ruska, Ukrajiny, Íránu, Afghánistánu či Pákistánu. Česká republika se nyní snaží zajistit případný další provoz stanice s pomocí některých zemí Evropské unie, čeští ministři tuto otázku opakovaně zmiňují při jednáních s kolegy v Bruselu.