Spolana v Neratovicích propustí většinu zaměstnanců, ukončí mimo jiné i výrobu PVC

Neratovická Spolana letos ukončí část výroby a zruší zhruba 500 pracovních míst. Důvodem jsou dlouhodobé ztráty v hospodaření podniku a nízká poptávka, uvedla firma patřící do skupiny Orlen. Změny jsou součástí restrukturalizace výroby. Firma uzavře třeba výrobu PVC a kaprolaktamu, které vyráběla jako jediná továrna v Česku. Zachová ale produkci kyseliny sírové. Po dokončení restrukturalizace zůstane ve Spolaně pracovat asi 150 lidí, a to do doby, než firma zahájí případné nové projekty. Společnost uvedla, že všem zaměstnancům, jejichž místo bude bez náhrady zrušeno, nabídne ukončení pracovního poměru dohodou s odstupným nad rámec zákonných povinností a podmínek určených kolektivní smlouvou. Firma avizovala také pomoc odcházejícím zaměstnancům s hledáním nové práce.

"Petrochemický segment prochází zásadní transformací. V posledních letech ji bohužel na evropském trhu provází i dlouhodobý útlum bez výhledu na oživení ve střednědobém horizontu. A protože výrobní kapacity Spolany jsou v evropském měřítku spíše menší, část naší současné produkce již není konkurenceschopná a tedy udržitelná,“ řekl jednatel Spolany Piotr Kearney.