Pozdější odchod do důchodu, snížení podpory nezaměstnaným. Ekonomové radí vládě, jak zeštíhlit státní kasu

Česko má v posledních letech vysoké rozpočtové schodky. Novelu rozpočtu na letošní rok dnes vetoval prezident Miloš Zeman. Vadí mu, že příjmy jsou nižší, než by mohly být, pokud by byla nejprve přijata novela zákona o daních z příjmů. Na letošní rok vláda plánuje schodek 375 miliard korun a na příští rok 295 miliard korun.

Vláda: Daně zvyšovat nechceme

Petr Fiala | Foto: Úřad vlády ČR

Národní ekonomická rada vlády navrhla, jak zpomalit čím dál tím rychlejší zadlužování České republiky. Navrhuje zvýšení daní, posunutí věkové hranice pro odchod do důchodu nebo omezení některých státních podpor. Tvrdí, že její opatření mohou přinést úspory až 200 miliard korun. Je otázkou, co bude politicky průchodné. Vláda už například řekla, že s vyššími daněmi v současné době nesouhlasí, uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

"My se hlásíme k tomu, co máme v programovém prohlášení vlády, že chceme konsolidovat veřejné finance, že nechceme pokračovat v zadlužování."

Vláda je v názoru na zvýšení daní pro občany jednotná, zvyšovat zátěž pro běžné občany kabinet nechce.

Hovoří se o pozdějším odchodu do důchodu. Ten je nyní zastropován na 65 letech. To platí do roku 2024. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že její zvýšení je do budoucna nevyhnutelné. Nejzazší termín je rok 2030. Rozhodnutí by tak padlo na příští vládu.

Omezit by se mohla podpora v nezaměstnanosti

Ministr Jurečka by chtěl v nejbližší době přijít s návrhem na omezení podpory v nezaměstnanosti.

Vláda rozhodla o zastropování cen elektřiny a plynu, 12. září 2022. | Foto: Úřad vlády ČR

"My jsme v situaci, kdy tento stát má nejnižší nezaměstnanost v celé EU. Máme tady obrovskou poptávku po lidech na pracovním trhu a já chci snížit dneska poměrně štědrou podporu v nezaměstnanosti, abych ty lidi motivoval, aby si práci hledali velmi rychle, aby ta podpora nebyla třeba tak dlouhá a nebo aby ta míra podpory se snižovala rychle v těch měsících. To jsou konkrétní věci, které na straně výdajů státu budeme realizovat velmi rychle."

Jedná se o sociálně citlivé téma a dá se očekávat komplikované jednání. Například pro lidi nad 60 let je hledání práce velmi složité. Průměrně vydělávající člověk, který má 30 tisíc čistého, dostává po čtyřech měsících podporu asi 13.500, z čehož mnoho lidí, kteří mají různé závazky, těžko vyžije už nyní.

Vláda zváží, které návrhy jsou politicky průchodné

Foto: 4924546, Pixabay, CC0

Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhuje také například zvýšení spotřební daně na tabák a alkohol, růst daně z nemovitosti, zavedení odloženého školného na vysokých školách. Navrhuje například zrušit příspěvek za vychované děti, který vláda schválila od příštího roku. Chce zrušit státní podporu pro stavební spoření. Materiál navrhuje také vrácení slev na jízdném na úroveň před rok 2018, kdy tehdejší vláda ANO a ČSSD rozhodla o jejich výrazném zvýšení. Odborníci doporučují snížit počet úředníků, policistů či vězňů nebo sloučit malé obce, aby se ušetřilo na provozu samospráv.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se navržená opatření dál rozpracují a vláda pak zváží, která z nich jsou užitečná a politicky průchodná. Předpokládá, že některá opatření kabinet zapracuje do svého programového prohlášení, které chce začátkem příštího roku revidovat.

Jan Procházka, koordináto Národní ekonomické rady vlády | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Národní ekonomická rada vlády už zpracovává i další návrhy, říká její koordinátor Jan Procházka.

"Určitě má smysl otevírat ta témata. Pak je tam samozřejmě politická zodpovědnost. My ani nepočítáme s tím, že se všechna opatření dostanou do praxe. Otevíráme ta témata, jako je třeba daň z neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax a některé věci v rámci energetické chudoby. Teď jsme otevřeli úspory, protože ten rozpočet je neudržitelný."

Další setkání NERV s vládou Procházka odhadl za měsíc a půl. Dodal, že je připraven materiál k dostupnému bydlení a další materiál chystá skupina zabývající se zdravotnictvím.