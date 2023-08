Fotbalisté Plzně na úvod 3. předkola Evropské konferenční ligy doma deklasovali maltského outsidera Gziru 4:0 a výrazně se přiblížili postupu. Odveta se uskuteční za týden na maltském národním stadionu v Ta' Qali.

Fotbalisté Slavie vstoupili do kvalifikace Evropské ligy jasným domácím vítězstvím 3:0 nad Dniprem v úvodním utkání 3. předkola a výrazně se přiblížili k postupu do závěrečného play off o účast ve skupině. Pražané v souboji vicemistrů svých zemí rozhodli už v první půli, v níž se dvakrát trefil Ivan Schranz. Odveta se odehraje za týden v Košicích, kde má Dnipro kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu domácí pohárový azyl.

Jakub Dudycha se stal juniorským mistrem Evropy v běhu na 800 metrů poté, co česká výprava uspěla s protestem proti jeho diskvalifikaci za postrčení soupeře. Bronz přidaly na šampionátu v Jeruzalémě Hana Blažková, Terezie Táborská, Nikola Musilová a Adéla Tkáčová ve štafetě na 4x100 metrů a v národním juniorském rekordu 3:34,84 i čtvrtkařská štafeta ve složení Karolína Mitanová, Kateřina Matoušková, Táborská a Lurdes Gloria Manuel. Blízko další české medaili byl i výškař Tomas Järvinen, nakonec obsadil čtvrté místo.