Taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi vstoupil do sezony druhým místem na Lombardia Trophy. Čeští krasobruslaři o víkendu v Bergamu nestačili jen na úřadující mistry Evropy a vicemistry světa Charlene Guignardovou a Marca Fabbriho. Juniorští mistři světa Kateřina a Daniel Mrázkovi obsadili při prvním seniorském závodě pátou příčku. Taschlerovi v Itálii získali 189,23 bodu a za vítězi zaostali téměř o devatenáct bodů. "Na to, že to byl náš první závod, tak to bylo super. Musíme ještě zhodnotit některé elementy, ale na první vystoupení to bylo dobré," uvedli v tiskové zprávě po rytmickém tanci. Volný tanec je pro ně velmi emotivní. "Na začátku jízdy zní náš hlas, bylo pro nás důležité ho tam mít, protože tento program je poctou našemu otci," řekli sourozenci, jejichž otec před několika lety zemřel.

Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy neobhájili čtvrtfinále z roku 2021. V osmifinále v italském Bari prohráli s favorizovaným Srbskem 0:3 po setech 21:25, 24:26 a 21:25. Rozhodujícím faktorem bylo podání. Srbští volejbalisté v úvodu rozeher tlačili, čeští reprezentanti za koncovou čarou často chybovali. Celkem měli sedmnáct zkažených servisů. Trenér Novák nebyl s výkonem spokojený. "Porážka 3:0 je porážka 3:0. Chybělo trochu preciznosti, klidnější hlava na servisu," litoval.

Čeští fotbalisté zakončili zářijový sraz remízou 1:1 v přípravném utkání v Maďarsku. Domácí v souboji sousedů v žebříčku FIFA poslal v 52. minutě do vedení Roland Sallai, ale za devět minut svým premiérovým gólem v reprezentaci srovnal Václav Jurečka. Výsledkem 1:1 se oba týmy rozešly i v předchozím vzájemném souboji v srpnu 2013.