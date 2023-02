Správa zažádala o povolení průzkumu v místech pro úložiště radioaktivního odpadu

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podala žádosti o stanovení průzkumného území v obcích Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. V případě, že ministerstvo životního prostředí žádostem vyhoví, zahájí správa geologický průzkum pro možné budoucí umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. O nejvhodnější lokalitě pro úložiště by se podle současných plánů mělo rozhodnout do roku 2028. ČTK to dnes sdělila mluvčí SÚRAO Martina Bílá. Obce se hlubinnému úložišti dlouhodobě brání.

Ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic upozornil, že se stanovením průzkumných území se podle zákona pojí i finanční příspěvky. "Každá obec zahrnutá do průzkumného území získá příspěvek ve výši 600.000 Kč ročně. Dále také příspěvek ve výši 0,40 Kč ročně za každý čtvereční metr katastrálního území obce, na němž je průzkumné území stanoveno, a to po celou dobu stanovení průzkumného území. Příspěvky obce mohou použít dle svého rozhodnutí,“ podotkl šéf správy.

Cílem průzkumu bude podle SÚRAO získání podrobnějších informací o geologickém složení a vývoji horninového prostředí zvažovaných lokalit, aby bylo možné vybrat finální variantu pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Dosud má správa poznatky o územích pouze z povrchu, nyní proto chce data rozšířit o klíčové informace především například z hloubkových vrtů, které umožní prozkoumat horninový masiv.