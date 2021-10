Stále víc Čechů odkazuje svůj majetek na dobročinné účely

Roste počet Čechů, kteří se rozhodnou odkázat svůj majetek nebo jeho část na dobročinné účely. Vyplývá to ze zkušeností koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje zhruba 30 neziskových organizací. Zatímco před sedmi lety většinou neměly neziskové organizace informace o tom, že by jim lidi něco chtěli odkázat, v poslední době darů ze závěti přibývá. Loni Češi podle notářské komory sepsali celkem 21 tisíc závětí. Letos by jich mohlo být ještě o tři tisíce víc.