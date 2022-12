Starostové Vysočiny chtějí jednat o právech obcí při výběru území pro úložiště

Starostové z obou území zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu na Vysočině se zúčastní úterního setkání, na které je do Prahy pozval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Předpokládají, že je bude informovat o záměru urychlit stavbu úložiště v Česku o 15 let a o návrhu zákona o řízeních souvisejících s úložištěm, který se dotkne obcí. Starostům, které oslovila ČTK, se dříve představený návrh zákona nelíbí. V Česku má Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) kvůli stavbě úložiště prověřovat čtyři území, Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Obce se úložišti dlouhodobě brání. Podle starosty Rudíkova na Třebíčsku Zdeňka Součka (nestraník) záměr zákona zatím pořád leží v 'šuplíku'. "Ten vlak je rozjetý a ještě se to má urychlit, ale zákon stále není," uvedl. Rudíkov leží v lokalitě Horka. Od nového zákona si obce slibovaly posílení svých práv při rozhodování o úložišti. Podle Součka ale dříve představený návrh tyto pravomoce v podstatě nezvyšuje.