Stát pomůže 430 Ukrajinců s dočasnou ochranou s dobrovolným návratem

Stát pomůže 430 Ukrajincům s dočasnou ochranou v Česku s dobrovolným návratem do vlasti. Pilotní program asistence dnes schválila vláda, naplánován je na půl roku od letošního června do listopadu. Pro 400 z uprchlíků stát zajistí autobusovou jízdenku z ČR do nejbližšího místa pobytu na Ukrajině. U zbylých 30 osob v komplikovaném zdravotním stavu se počítá s individuální asistencí a zajištěním zdravotní dopravní služby. Projekt nemá žádnou souvislost s brannou povinností Ukrajinců, ale slouží lidem, kteří se chtějí vrátit domů například ze zdravotních či rodinných důvodů, sdělilo ČTK ministerstvo vnitra. O schválení programu informoval po jednání kabinetu ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN).

K počátku dubna bylo v České republice na 339.000 běženců z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Jde jak o lidi, kteří si ochranu prodloužili, tak uprchlíky, kteří o ni požádali letos. Ministerstvo vnitra připravilo další novelu zákona lex Ukrajina, která umožní ekonomicky soběstačným uprchlíkům získat v Česku dlouhodobý pobyt.