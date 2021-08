Steinmeier ukončil návštěvu ČR. Jednal s Babišem, v Ústí si prohlédl výstavu

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v pátek zakončil třídenní návštěvu České republiky. V Hrzánském paláci se ráno setkal s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Mezi tématy jednání byly situace v Afghánistánu, česko-německé vztahy a aktuální vývoj pandemie covidu-19. Státníci probírali i ekonomické otázky a české předsednictví v Evropské unii v příštím roce. Babiš podobně jako další čeští politici ocenil návštěvu německého prezidenta v kryptě kostela v Resslově ulici, kde uctil památku československých parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. "Je to silné gesto přátelství," uvedl na twitteru Babiš. Kryptu Steinmeier navštívil jako první německý prezident. Po setkání s premiérem zamířil do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Z Prahy pak odjedl do Ústí nad Labem, kde si v muzeu prohlédl expozici Naši Němci věnovanou česko-německému soužití. Do Berlína odpoledne odjel vlakem, po železnici do Prahy ve středu také přijel. "Děkuji za jeho třídenní oficiální návštěvu, která se opravdu povedla. Jsem rád, že jsme ušli tak dlouhou cestu a česko-německé vztahy jsou excelentní," uvedl na twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který se v Ústí s prezidentem za vládu symbolicky rozloučil.