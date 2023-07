Podpora Ukrajiny je prioritou vlády, premiér Fiala slíbil další dary i výcvik pilotů

Jak uvedl Petr Fiala, válka trvá zhruba 500 dní. Česko za tu dobu poslalo Ukrajině 676 kusů těžké techniky a přes 4 miliony kusů střední a velkorážní munice. To znamená, že každý den od prvního dne války z Česka odjíždí na Ukrajinu 10 tisíc kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet, bojové vozidlo pěchoty či houfnice. A v této pomoci je podle Fialy třeba pokračovat.

Volodymyr Zelenskyj (vlevo) a český premiér Petr Fiala | Foto: Vít Šimánek, ČTK

"Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry a v následujících měsících další statisíce kusů velkorážní munice. Česká republika pomůže Ukrajině také s výcvikem pilotů, včetně na letadla F16 a dodáme Ukrajině letecké simulátory."

To umožní výcvik i přímo na Ukrajině. Fiala ocenil i pokrok, který Ukrajina dělá na cestě do Evropské unie.

Zelenskyj: Česko neposkytuje Ukrajině menší pomoc než velké evropské státy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že Česko neposkytuje nikterak menší pomoc než velké evropské státy. Česko podle něj reaguje velice pružně a včas, což je zapotřebí pro ukončení války rozpoutané Ruskem.

Další slova díků vyjádřil Zelenskyj měl za ochotu ČR účastnit se obnovy Ukrajiny, podporu vstupu země do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO) i pomoc ukrajinským uprchlíkům. Považuje za důležité, aby Rusko vrátilo Ukrajině unesené děti a aby vyplatilo napadené zemi reparace.

Ukrajinský prezident s premiérem Fialou poté položili květiny u pamětní desky sametové revoluce na pražské Národní třídě. Ani ne pětiminutovou zastávku Zelenského v centru Prahy zorganizoval český premiér, který přišel s návrhem vzít přísně střeženého hosta do ulic města před několika dny. Konečné slovo o jejím uskutečnění padlo dnes ráno po příjezdu ukrajinského prezidenta do Strakovy akademie.

Zelenskyj poděkoval za přijietí tisíců uprchlíků

Další zastávkou Voldymyra Zelenského byl Senát, kde ho uvítal šéf horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS). Ten navštívil Ukrajinu loni 14. dubna. Ukrajinskému prezidentovi předal symbolický klíč od Senátu. Zelenskyj poděkoval za dar i za to, že Česko od loňského začátku ruské invaze přijalo tisíce ukrajinských uprchlíků.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) a předseda Senátu Miloš Vystrčil se setkali 7.7. 2023 v Praze. | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Následně se setkal o předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Dostal od ní darem černé triko s textem v angličtině, podle kterého je Rusko teroristický stát. Nápis odkazuje na sněmovní usnesení z loňského listopadu, kterým dolní komora označila současný ruský režim za teroristický.

Oba politici probírali zejména parlamentní summit Krymské platformy v Praze. Klíčovým tématem budou únosy ukrajinských dětí. Pekarová Adamová na summit pozvala Olenu Zelenskou.

Setkání s prezidentem Pavlem skončilo po půlnoci

Ve čtvrtek Zelenského na Pražském hradě přijal prezident Petr Pavel. Zelenskyj poděkoval Česku za pomoc Ukrajině. Obě hlavy státu se vyslovily pro členství Ukrajiny v NATO. Zelenskyj by považoval za ideální, aby země dostala pozvánku na nadcházejícím summitu aliance.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) a český prezident Petr Pavel se setkali 6.7. 2023 na Pražském hradě. | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Podle Pavla je v zájmu ČR, aby Ukrajina zahájila jednání o přistoupení v okamžiku, kdy skončí válka s Ruskem. Pavel uvedl, že Zelenskyj je prvním ukrajinským prezidentem po 14 letech, který navštívil Česko. Se Zelenským následně povečeřel, zhruba hodinu po půlnoci Pavel na twitteru uvedl, že program na Hradě skončil. Příští týden podle něj Ukrajinu navštíví 30 českých podnikatelů s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se během návštěvy Prahy setkal i se čtrnáctiletým ukrajinským chlapcem Antonem, který bojuje s těžkou nemocí a podstupuje léčbu v České republice.

Komentátor: Návštěva byla silné gesto

A jak hodnotí návštěvu komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup?

"Na té symbolické rovině je to ukázka toho, že Česko patří mezi jedny z nejdůležitějších spojenců Ukrajiny po těch největších evropských západních zemích. Na té praktické rovině se to asi dozvíme až později, třeba pokud se ukáže, že české zbrojovky budou mít větší zakázky i pro dodávky na Ukrajinu, eventuálně pokud se budou české podniky výrazně zapojovat do těch rekonstrukčních projektů. Ale je to rozhodně silné gesto, že po takových největších zemích, jako je Německo, Francie nebo Polsko, tak ČR patří mezi ty nejdůležitější země pro Kyjev." Ukrajinský prezident Zelenskyj zhruba po 16 hodinách odletěl z Česka.