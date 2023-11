Vztahy Česka a Slovenska narušil zub času, kvůli krizím nebyl čas na jejich inventuru, řekl v Praze slovenský premiér Robert Fico

Slovenský premiér do Prahy přijel na svou první oficiální zahraniční návštěvu po zvolení. V Praze ho doprovází i několik ministrů slovenského kabinetu. Ten získal důvěru tento týden v úterý.

Robert Fico | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Robert Fico uvedl, že do ČR nepřijel na první návštěvu jen ze zdvořilosti. Vztahy ČR a SR ale narušil zub času, kvůli krizím nebyl čas na jejich inventuru.

Uvedl, že Slovensko se plně hlásí ke členství v EU a NATO, chce plnit příslušné závazky, které z toho vyplývají. Slovensko ale nevěří ve vojenské řešení konfliktu na Ukrajině, dodal premiér Fico. Nepovažuje to ale za rozdíl v hodnotových otázkám s Českem. Pro ČR je důležité, aby Slovensko ohledně války na Ukrajině podporovalo společnou politiku na evropské úrovni, nejsou signály o opaku, dodal Fiala.

Premiér @P_Fiala přivítal na zahradě Strakovy akademie slovenského premiéra Roberta Fica

Jedná se o tradiční první oficiální zahraniční návštěvu nově zvoleného slovenského předsedy vlády. pic.twitter.com/9wgksRtUQN — Úřad vlády ČR (@strakovka) November 24, 2023

Fiala: Na jaře budou zasedat vlády obou zemí

Premiér Petr Fiala (ODS) a slovenský premiér Robert Fico (vlevo) na tiskové konferenci po jednání | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Premiér Petr Fiala ocenil dnešní otevřený rozhovor s premiérem Ficem a řekl, že veřejnost oprávněně čeká, že ČR a SR budou mít blízký vztah na nejvyšší úrovni. Jednání se týkala také spolupráce v energetice, dopravě, bezpečnosti i obraně. Na jaře budou společně zasedat vlády obou zemí. Fiala je připravený také po sestavení nové polské vlády svolat jednání zemí V4. Podle slovenského premiéra je nyní formát zabržděný.

Návštěva Roberta Fica se odehrává za velkého zájmu médií, a to i vzhledem k ne zcela přátelským výrokům politiků obou zemí během kampaně předcházející slovenským volbám. Misi doprovázejí i protesty, na nábřeží u Strakovy akademie, kudy Fico k sídlu české vlády přijel, stálo podle zpravodaje ČTK několik desítek jeho odpůrců s vlajkami Ukrajiny a EU, zároveň i několik desítek jeho podporovatelů z řad Čechoslováků.

Protesty proti návštěvě Roberta Fica | Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Dlouholetý politik Fico byl slovenským premiérem naposledy před více než pěti lety. V roce 2018 na funkci rezignoval kvůli politické krizi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. V době kampaně se ohrazoval proti výrokům českých politiků, kterým vzkázal, aby nezasahovali do záležitostí Slovenska. Reagoval na vyjádření českého prezidenta a ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), kteří mluvili o tom, že je vývoj na Slovensku znepokojuje a je potřeba ho pozorně sledovat.

Názory na Ukrajinu se liší

Robert Fico při setkání s Milošem Vystrčilem | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Ráno se Fico sešel na pracovní snídani s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Shodli se na potřebě zintenzivnění spolupráce obou zemí i v rámci Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). V názoru na pomoc Ukrajině čelící ruské agresi se lišili, uvedl po schůzce Vystrčil.

Povolební situaci na Slovensku a kroky Ficovy vlády předmětem jednání podle Vystrčila nebyly. "Není asi účelem setkávání předsedy Senátu s premiérem Slovenské republiky, aby rozebíral vnitropolitickou situaci Slovenska a říkal mu, co mají nebo nemají dělat," řekl. Podle Vystrčila by dotaz na důvody výměny vedení slovenské policie i ostrakizace některých médií vyvolala obsáhlou reakci i protireakci, což by ovlivnilo obsah jednání. Vystrčil ale předpokládá, že si o tématech promluví s předsedou slovenského parlamentu Peterem Pelegrinim, s nímž se má setkat v Praze 30. listopadu.

První zahraniční návštěva @RobertFico ve (staro)nové roli premiéra potvrdila výjimečné vztahy a .



První kroky premiéra Fica dnes vedly do @SenatCZ, kde jsme hovořili o tématech důležitých pro obě naše země. Úplně konkrétní diskuzi jsme vedli například nad našimi… pic.twitter.com/yIo3Q93oRc — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) November 24, 2023





Premiér Fico má na programu také setkání s prezidentem Petrem Pavlem nebo lídrem opozičního hnutí ANO expremiérem Andrejem Babišem.

Zuzana Čaputová a Petr Pavel | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Jak napsaly Lidové noviny, Ficova cesta mohla skončit mezinárodním skandálem. Prezident Pavel se totiž nechtěl s Ficem vůbec setkat a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ho musela přesvědčovat, aby Fica přijal. Setkání se uskuteční, ale bez přítomnosti médií.

Robert Fico na tiskové konferenci řekl, že nevěří informacím médií. "Nepotřebuji přímluvy paní prezidentky, ani tomu nevěřím," uvedl ke spekulacím médií o nechuti Pavla se s Ficem setkat. Fico dodal, že hlavu českého státu "absolutně respektuje". Připraven je s Pavlem hovořit hlavně o zahraniční politice.