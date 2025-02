Nazvat Zelenského diktátorem vyžaduje velkou dávku cynismu, reagoval na výroky Trumpa prezident Petr Pavel

Nazvat diktátorem prezidenta země, která se už tři roky brání agresi sousední jaderné velmoci, vyžaduje velkou dávku cynismu. Na síti X to uvedl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ukrajinskou hlavu státu označil za "diktátora bez voleb", jenž odvedl hroznou práci.

Ještě před půl rokem však Trump, jak dokazují televizní záběry, Zelenského chválil. Prezident Pavel položil otázku, jak zorganizovat volby, když ze země uprchly miliony Ukrajinců, pětina území je obsazena okupačními vojsky a navíc pod každodenním ostřelováním.

K Trumpovým výrokům se v České televizi vyjádřil i premiér Petr Fiala (ODS).

Donald Trump | Foto: Aaron Schwartz, Profimedia

"Donald Trump pravdu nemá, ale nenechme se vyprovokovat jednotlivými výroky na sítích. Musíme mít na paměti cíl, a tím je bezpečnost Evropy, bezpečnost České republiky, a to znamená mít na Ukrajině dlouhodobý, trvalý, udržitelný a spravedlivý mír."

Evropa se musí zbavit zbytečných regulací a více investovat do obrany, dodal premiér k výsledkům pařížského jednání o Ukrajině a evropské bezpečnosti.

Trampovy výroky kriticky hodnotili například němečtí i angličtí politici. Britský premiér Keir Starmer vyjádřil přesvědčení, že je naprosto rozumné pozastavit volby během války, stejně jako to během druhé světové války učinila Británie. Jasně se vyjádřil i možný příští kancléř a šéf nyní opoziční CDU Friedrich Merz, podle něhož je to záměna pachatele za oběť.

Jakou hodnotu by měly volby konané v zemi, která se už 3 roky brání agresi sousední jaderné velmoci? Jak zorganizovat volby s pětinou území obsazenou okupačními vojsky a pod každodenním ostřelováním celé země? Nazvat prezidenta takové země diktátorem vyžaduje velkou dávku… — Petr Pavel (@prezidentpavel) February 19, 2025

Výroky jsou vyvolané vyhrocenými emocemi

Přestřelka mezi americkým a ukrajinským prezidentem začala poté, co Trump Zelenského obvinil, že válku s Ruskem začal on. Na to Zelenskyj reagoval, že Trump žije v dezinformační bublině. Pak ho americký prezident nazval diktátorem, který může přijít o celou svou zemi.

Zmínil i svůj pokus získat od Ukrajiny vzácné nerosty. List Financial Times s odvoláním na své zdroje napsal, že ukrajinský prezident návrh, aby USA získaly práva na přibližně 50 procent vzácných nerostů na Ukrajině, odmítl. Návrh podle listu totiž zmiňoval, že USA získají ukrajinské přírodní zdroje výměnou za minulou vojenskou pomoc a neobsahoval nic o podobné podpoře v budoucnu. Kyjev se podle listu snaží vyjednat lepší dohodu, která by obsahovala bezpečnostní záruky, a chce do budoucího využívání ukrajinských přírodních zdrojů zapojit i další země, včetně států Evropské unie.

Volodymyr Zelenskyj | Foto: Philippe Buissin, © European Union 2023 - EP

Podle vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného jsou výroky Trumpa a Zelenského vyvolané vyhrocenými emocemi. Jsou to hlavně osobní urážky.

"Jakkoliv to může být hrozně kruté a nespravedlivé, tak prostě jeden nemá prostor k tomu, aby ty urážky oplácel, tak jak to udělal Volodymyr Zelenskyj, když nazval Donalda Trumpa obětí nějakého dezinformačního prostoru, protože ta první Trumpova urážka opět vycházela z toho, že se mu nelíbilo, že si Ukrajinci na něco stěžovali. Trump takhle funguje, Ukrajinci mají dost času si tohle nastudovat a pochopit. Doufám, že dojde k nějaké deeskalaci."

Trump překvapil i americké politiky

Jiří Pondělíček | Foto: Karolína Němcová, Český rozhlas

Podle amerikanisty a komentátora internetového deníku Fórum 24 Jiřího Pondělíčka není jisté, jestli USA a Ukrajina zůstanou spojenci.

"Donald Trump se nechová jako spojenec, ale spíše jako někdo, kdo sám na Ukrajinu vyvíjí nátlak. Výhled do budoucnosti díky Trumpově rétorice není příliš dobrý."

Častování ukrajinského prezidenta Zelenského označením diktátor nebo ten, kdo začal válku na Ukrajině, překvapilo i otrlé americké politiky. Média pak hlavně uvádějí fakta v kontrastu s výroky Donalda Trumpa.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer příští týden navštíví Washington. Od invaze ruských vojsk na Ukrajinu uplynou tři roky.