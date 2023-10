STEM: Ubylo lidí podporujících dočasné setrvání ukrajinských uprchlíků v ČR

Podpora české veřejnosti ohledně dočasného setrvání ukrajinských uprchlíků v ČR podle zjištění agentury STEM klesla. To, že Česko dál umožňuje pobyt Ukrajincům, kteří utekli před ruskou invazí, pokládá za správné 51 procent lidí, o pět procentních bodů méně než v červnu. Počet lidí, podle kterých jsou tito lidé přínosem pro Česko, se nezměnil. Stejně jako v létě tento názor zaujímá jen čtvrtina občanů a dvě pětiny si dál myslí, že ukrajinští uprchlíci by měli dostat příležitost zůstat v ČR i po konci války. Vyplynulo to z výzkumu STEM, který jeho výsledky dnes poskytl ČTK.

Podle výpovědí dotázaných měl příchod ukrajinských uprchlíků do ČR největší dopad na dostupnost míst ve školkách a školách. Vnímá to tak 66 procent lidí. Podle tří pětin se zhoršila bezpečnost a míra kriminality, podle 57 procent také dostupnost bydlení a podle zhruba dvou pětin dostupnost zdravotní péče a pracovních míst. Třicet procent uvedlo i negativní dopad na dostupnost pracovní síly pro české podniky.