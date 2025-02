STEM: Ukrajina napadená Ruskem se podle Čechů bude muset vzdát části území

Ukrajina napadená Ruskem se podle většiny Čechů bude muset vzdát části svého území, aby dosáhla míru. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM. Česká republika by měla podle lidí usilovat o rychlý konec války i za cenu územních ztrát Ukrajiny. Podle téměř poloviny dotázaných také poskytuje Česko Ukrajině příliš velkou vojenskou pomoc. Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva letos v lednu uvedl, že v tomto konfliktu bylo na celé Ukrajině zabito už více než 12.300 civilistů včetně 650 dětí. Miliony lidí z Ukrajiny musely před válkou utéct, část z nich žije i v Česku.

Nejvíce Čechů - 37 procent - by podle průzkumu preferovalo, aby Ukrajina výměnou za mír přenechala Rusku východní část svého území a od západních zemí dostala bezpečnostní záruky, ale nevstoupila do NATO. Dalších 17 procent dotázaných by také bylo pro ukončení války za cenu obětování východu Ukrajiny Rusku, ale s tím, že by Ukrajina měla možnost vstoupit do NATO. Pro to, aby Ukrajina získala zpět celé své území, které nyní částečně okupuje Rusko, je 29 procent lidí. Pouze osm procent Čechů by chtělo naopak naprostou kapitulaci Ukrajiny. Česká republika by podle skoro tří čtvrtin Čechů měla usilovat o rychlé ukončení konfliktu, i když to může znamenat, že Rusku zůstanou některá ukrajinská území.