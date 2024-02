STEM: Většina Čechů je pro rychlý konec války na Ukrajině za cenu ztrát území

Více než dvě třetiny Čechů by podpořily rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu, že Rusko by získalo část ukrajinských území. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM. Podíl lidí podporujících rychlé ukončení války oproti loňsku mírně vzrostl. Většina lidí v Česku ale nadále označuje Rusko za jednoznačného viníka vzniku války a schvaluje pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku. Podle průzkumu si 69 procent dotázaných myslí, že by mělo Česko usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině, i když to může znamenat, že Rusku zůstanou některá ukrajinská území. Ostatní dotázaní by Ukrajinu podpořili při získávání Ruskem okupovaných území, i kdyby to znamenalo prodloužení bojů. V minulých průzkumech byl podíl lidí podporujících rychlý konec války nižší. Loni v září to bylo 62 procent dotázaných a v červnu 64 procent. Ve znovuzískání Ruskem obsazených území by Ukrajinu podpořili spíše mladší lidé, ve věku mezi 18 a 29 lety. I v této skupině ale mají převahu zastánci rychlého ukončení války. Více než polovina Čechů stále stojí za lidmi, kteří kvůli bojům uprchli z Ukrajiny. Podle 53 procent dotázaných je správné, že Česko dál umožňuje pobyt ukrajinským uprchlíkům, kteří do země přišli. Podíl podpory se drží nad polovinou populace, i když kolísá.