Stezka Českem vznikla před čtyřmi lety, do přírody už nalákala desetitisíce lidí

Stezka Českem je fenomén, který vznikl teprve před čtyřmi lety, ale stihl nadchnout a dostat do přírody desetitisíce lidí. V aplikaci světových dálkových treků FarOut je teprve třetím evropským, ale jak říká tvůrce Stezky Martin Úbl, od ostatních se liší tím, že ji může jít každý. Řekl to v rozhovoru pro ČTK. Maximálně se tak podle něj naplňuje jeden z hlavních cílů Stezky, jímž je setkávání lidí.

Češi jsou národ turistů, rádi chodí na četné dálkové pochody a o značení Klubu českých turistů, který se na fungování Stezky podílí, se říká, že je nejlepší na světě. A projekt Stezky, který začal vznikat v hlavách tvůrců v roce 2019, vytáhl lidi do přírody a turistům nabídl nový dlouhodobý cíl, obejít Českou republiku. Ať už naráz či po částech.

"Stezka je po čtyřech letech existence obrovským fenoménem, dostala se do pozice národního treku, píšou se o ní i diplomové práce. Někteří už dění kolem ní nazývají subkulturou, ale pořád zůstává tím, čím má hlavně být. Táhne lidi do přírody, ukazuje, že je fajn v ní chodit, že je to v ní hezké," vysvětlil Úbl. Z řady reakcí na sociálních sítích i z přímé zpětné vazby je navíc zřejmé, že projekt lidem přináší pozitivní emoce.