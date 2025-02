Krásy české přírody, aktivní pohyb i vzdělávání v terénu. Odstartoval projekt Stezka Českem pro školy

Krásy putování po Česku, jedinečnost českých hor, pozitivní vliv pobytu v přírodě, výuka v terénu, týmová spolupráce – to vše nabízí dětem a mladým lidem projekt Stezka Českem pro školy. Připravilo ji ministerstvo školství ve spolupráci s Klubem českých turistů. Vydat se na ní mohou školy se svými žáky, kluby, kroužky či jakékoli další organizované skupiny dětí a mladých lidí.

Kačenčin šenk na trase Stezky Českem v Orlických horách | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

„Stezka Českem pro školy je určena všem, kteří chtějí ukázat dětem a mladým lidem krásy putování po Česku, unikátnost českých hor, pozitivní vliv pobytu v přírodě, atraktivní vzdělávání v terénu, a hlavně chtějí společně s dětmi naplánovat a zažít výlet plný nezapomenutelných zážitků spojený s aktivním a zdravým pohybem,“ uvádí se na webu projektu.

Zájemci na webu najdou kompletně vymyšlené vícedenní turistické trasy uzpůsobené pro skupiny dětí, rady na ubytování a vybavení, mapy, itineráře etap a další materiály, které ulehčí zorganizování celého výletu. A také například možnosti přednášek doplňujících výuku. V horách se ke skupině může připojit i například odborný doprovod. Projekt totiž také zahrnuje spolupráci s institucemi, jako jsou Horská služba, Lesy ČR nebo národní parky.

Martin Úbl | Foto: Ludmila Opltová, Český rozhlas

Nový program tak umožní školám a organizovaným skupinám dětí naplánovat výlety inspirované populární trasou Stezky Českem, která úspěšně funguje už několik let. Podle jejího zakladatele Martina Úbla dokázala za dobu své existence zasáhnout lidi a nadšence všech věkových kategorií.

„Trendem posledních dvou sezon byly rodiny s malými dětmi a studenti ve středoškolském věku. Navíc v posledních letech vyrazilo i několik tříd, jejichž učitelé pak byli doslova bombardováni dotazy od svých kolegů, jak na to,“ přiblížil.

Vztah k pohybu, přírodě i k sobě navzájem

Výlety mají podle ministerstva školství podpořit fyzické a duševní zdraví dětí a jejich přístup k pohybu. Zároveň mají pomoci se sociálními vazbami v kolektivu.

„Podpora pravidelného a zdravého pohybu dětí a mladých lidí je důležitou prioritou resortu. Chůze přitom patří mezi jednoduché a současně velmi efektivní nástroje, jak rozsah pravidelného pohybu podpořit. Za propojení se Stezkou Českem jsme proto velmi vděční a věříme, že soubor námětů, návodů a informací, který je v rámci těchto aktivit připraven, motivuje školy či školská zařízení k tomu, aby některou z připravených tras se svými žáky vyzkoušely,“ uvedl Ondřej Andrys z ministerstva školství.

Při pěším putování stezkou se podle něj mohou žáci také atraktivním způsobem vzdělávat v tématech souvisejících se zeměpisem, přírodovědou či historií.

„Vedle podpory pohybu a atraktivní terénní výuky je společné putování v přírodě užitečné pro rozvoj sociálních vazeb, pro zvyšování dovedností žáků fungovat v týmu nebo pro zvládání méně komfortních podmínek spojených s pobytem v přírodě a zvyšováním celkové odolnosti,“ dodal.

Provozovatelé Stezky Českem připravili zatím pro školy pět etap. Jsou to Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Šumava. Do budoucna by měly přibýt další. Například na příští rok se plánují třeba Beskydy.