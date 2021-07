Stříž chce podle svých slov hájit veřejný zájem, bez ohledu na politiku a byznys

Nový nejvyšší státní zástupce Igor Stříž chce podle svých slov vždy vystupovat ve veřejném zájmu, bez ohledu na dopady do politické a obchodní sféry. Státním zástupcům slibuje nezávislost, nebudou jim podle něj nikdy chodit "pokyny, přání ani podprahová sdělení", jak mají rozhodovat. Stříž, kterého v pondělí jmenovala vláda, to dnes v Brně řekl novinářům. Ve funkci prý neplánuje setrvat tak dlouho jako jeho předchůdce Pavel Zeman, který byl šéfem žalobců deset let.

Zeman svou rezignaci k 30. červnu oznámil v polovině května, mezi důvody zmínil i tlak ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Ministryně jeho slova o tlaku odmítla. Podle Stříže šlo patrně o komunikaci v osobní rovině, nikoliv tlaky namířené na státní zastupitelství jako takové. Doplnil, že Benešovou zná dlouhá léta, zná její představy, podle něj akceptovala, že mu nebude mluvit do práce, naopak on podle svých slov v souvislosti se jmenováním nesliboval nikomu nic.