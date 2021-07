Sudetští Němci by chtěli sjezd v Česku, čekají ale na signál z Prahy

Sudetoněmecký sjezd v České republice by byl dalším krokem, jak navázat na několikasetleté vzájemné soužití Čechů a Němců. Dnes to na tiskové konferenci na úvod třídenního setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) v Mnichově prohlásil nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt. Řekl také, že sjezd by se v Česku mohl uskutečnit, jakmile proti tomu Praha nebude mít námitky.

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) rozdá své kulturní ceny. Velkou sudetoněmeckou kulturní cenu převezme za celoživotní dílo rakouský jazykovědec a literární teoretik Herbert Zeman. Ocenění v kategorii publicistiky obdrží Miloš Bělohlávek, který zkoumá historii Chodova. Vrcholem setkání, které se v loňském roce kvůli pandemii neuskutečnilo, bude sobota, kdy sudetští Němci udělí bývalému českému ministrovi kultury Danielu Hermanovi nejvyšší vyznamenání, kterým je Evropská cena Karla IV.