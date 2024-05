V Augšpurku se koná sudetoněmecký sjezd, Česko zastoupí velvyslanec Kafka

Bavorský Augšpurk od pátku do neděle hostí sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), které zastupuje zájmy sudetských Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Sněm se koná, jak zdůraznil nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt, tři týdny před volbami do Evropského parlamentu. I to je jeden z důvodů letošního motta, které zní Sudetští Němci a Češi - společně pro Evropu. Česko bude v Augšpurku oficiálně zastupovat velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. "Naše setkání v Augšpurku by mělo obnovit jas našeho kulturního dědictví, posílit pospolitost naší etnické skupiny a našich vztahů s českými krajany a vyslat rozhodný a nepřehlédnutelný signál míru, svobody a spravedlnosti," řekl Posselt o nadcházejícím sjezdu. Poznamenal, že Evropu brzy čekají "osudové volby". "V eurovolbách nejde o nic menšího než o boj proti extremismu a za demokracii, proti nacionalismu a za porozumění mezi národy," dodal. Výběr motta Sudetští Němci a Češi - společně pro Evropu označil český velvyslanec v Německu za hezké a vstřícné gesto. "Česko i Německo včetně sudetských Němců jsou jako zástupci Evropské unie a Západu vystaveni stejným rizikům a ohrožením, takže je zcela na místě, abychom o tom i společně uvažovali, využili pocity vzájemnosti a toho, že na tyto problémy nejsme sami," řekl Kafka ČTK.