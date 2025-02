Svědkům Jehovovým hrozí odebrání registrace, tento krok zvažuje ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury zvažuje zrušení církevní registrace pro Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi. Zjistili to server irozhlas.cz a Radiožurnál. Organizace totiž podle resortu nevyřešila nedostatky, které jí ministerstvo loni v září vytklo v oficiální výzvě. Jde například o to, že pokud člověk Svědky Jehovovi opustí, tak organizace nutí ostatní členy přerušit s ním kontakty. Organizace taky podle ministerstva brání nezletilým dostat odpovídající zdravotní péči, například krevní transfuzi. Mluvčí Svědků Jehovových David Kulla ale jakékoliv protiprávní jednání odmítá. Odebrání registrace by podle něj bylo diskriminační.