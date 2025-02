Syn Buffona a Šeredové je v nominaci české fotbalové osmnáctky

V nominaci české fotbalové reprezentace do 18 let na první letošní akci je i Louis Buffon, syn italské brankářské legendy Gianluigiho Buffona a modelky Aleny Šeredové. Sedmnáctiletý záložník italské Pisy, kde nastupuje za mládežnické mužstvo, má dvojí občanství. Nominaci týmu trenéra Václava Jílka zveřejnila v úterý Fotbalová asociace ČR na svém webu. Osmnáctku čeká od 23. do 26. února soustředění v Písku. V březnu se pak v Portugalsku utká s Anglií, domácím týmem a Francií.

Národní tým do 18 let se sejde poprvé od listopadu minulého roku, kdy odehrál dva přípravné zápasy s Rakouskem, se kterým prohrál 0:2 a zvítězil 1:0.