SZÚ: Lékaři by u lidí s příznaky měli při diagnostice zvažovat i opičí neštovice

Lékaři by měli při diagnostice lidí s příznaky zvažovat i opičí neštovice. Doporučuje to Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové je to zatím jen preventivní opatření. V Česku se zatím žádný případ neobjevil. Nemoc se vyskytla v několika evropských zemích a nově třeba taky v Kanadě. Podezření na nákazu je i u Australana, který se vracel z Evropy. Opičí neštovice jsou virovou infekcí, která je podobná lidským neštovicím. Projevy onemocnění ale bývají mírnější. Mezi ně patří horečka, bolesti hlavy a kožní vyrážka, která se obvykle projeví nejprve na obličeji a poté se šíří po zbytku těla. Pravděpodobnost přenosu mezi lidmi bez blízkého kontaktu je nízká. Očkování proti pravým neštovicím je z 85 procent účinné taky v případě opičích neštovic.