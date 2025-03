Táta mi radil, abych hrál za Českou republiku, řekl Buffonův syn

Sedmnáctiletý fotbalista Louis Buffon potvrdil, že rozhodnutí přijmout pozvánku do české reprezentace do 18 let probral s celou rodinou. Syn italské brankářské legendy Gianluigiho Buffona a modelky Aleny Šeredové v rozhovoru pro web Fotbalové asociace ČR uvedl, že také slavný otec mu radil, aby reprezentoval Česko. Mladý záložník Pisy má dvojí občanství.

Buffon se k týmu trenéra Václava Jílka poprvé připojil na únorovém soustředění v Písku. Teď z Itálie dorazil na sraz před turnajem v Portugalsku, kde se Češi utkají s Anglií, domácím týmem a Francií. Jeho první nominace vzbudila velký zájem. "Byl jsem velmi šťastný, že jsem mohl přijet na sraz. Byl jsem také zvědavý na odlišnou fotbalovou kulturu. Se spoluhráči jsem si velmi dobře rozuměl a byl jsem opravdu spokojený," uvedl rodák z Turína.

Volba, koho bude reprezentovat, nebyla jednoduchá. "Mluvil jsem s rodinou a společně jsme se rozhodli, že pro mou fotbalovou kariéru a můj rozvoj jako hráče bude lepší hrát za Českou republiku," řekl Buffon. Podpořili ho oba rodiče. Rychle si uvědomil, že bude potřebovat češtinu. "Nemluvím zatím moc dobře česky, ale jakmile jsem zjistil, že bych sem mohl přijít, začal jsem se ji učit," uvedl mladý Buffon. Překvapilo ho, jaký rozruch svou přítomností v české osmnáctce způsobil.