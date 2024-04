Tenistky narazí ve čtvrtfinále Poháru B. J. Kingové na Španělsko, nebo Polsko

České tenistky nastoupí ve čtvrtfinále turnaje o Pohár Billie Jean Kingové buď proti domácím Španělkám, nebo Polkám. V případě postupu by mohl výběr kapitána Petra Pály narazit na vítěze duelu mezi Itálií s lepším z utkání Japonsko - Rumunsko. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně.

Finálový turnaj se bude hrát od 12. do 20. listopadu v Seville. Češky do něj dostaly divokou kartu, díky čemuž nemusely hrát dubnovou kvalifikaci. Jedenáctinásobné šampionky figurovaly při losování mezi čtyřmi nasazenými týmy rovnou ve čtvrtfinále. Loni se dostaly do semifinále, v němž nestačily na pozdější vítězky z Kanady.