TOP 09 jedná s Dominikem Haškem o kandidatuře do Senátu

Strana TOP 09 jedná s bývalým reprezentačním hokejovým brankářem Dominikem Haškem o kandidatuře do Senátu za koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Uvedl to server Seznam Zprávy. Hašek kandidaturu nevylučuje, chce se rozhodnout do několika měsíců. Příští senátní volby se uskuteční na podzim příštího roku.

"S Dominikem Haškem již delší dobu jednáme o jeho kandidatuře do Senátu za TOP 09, respektive koalici Spolu, a věřím, že se na ní dohodneme," řekla serveru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Hašek by zřejmě kandidoval v Praze. "Téma obvodu, ve kterém by kandidoval, je součástí našich rozhovorů jak přímo s ním, tak také s koaličními partnery. Ve hře jsou zejména pražské senátní obvody," doplnila šéfka TOP 09.

Jednání s představiteli Spolu potvrdil i Hašek. "Nějaká jednání proběhla, ale definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Určitě bych chtěl mít jasno nejpozději na podzim," řekl serveru.