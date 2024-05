Trenér Priske: Vyhrát dvě trofeje je úžasné, o prodloužení jsme nepřemýšleli

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske slovy ani nedokáže popsat, co cítí po zisku mistrovského double. Letenský klub ho slaví přesně po deseti letech. Nejprve si kolo před koncem ligy zajistil obhajobu titulu, ve finále domácího poháru pak v Plzni porazil domácí Viktorii 2:1. Dánský kouč na tiskové konferenci ocenil, že přestože soupeř v závěru vyrovnal, jeho tým šel dál za rozhodnutím v normální hrací době.

"Děláme fotbal, abychom vyhrávali trofeje. Je to těžké, česká liga je těžká, tahle pohárová sezona byla náročná. Vyhrát dvě trofeje je úžasné," řekl Priske. Odsoudil naopak události po konci zápasu, protože na hřišti se porvali fanoušci obou táborů a museli proti nim zasahovat policejní těžkooděnci. "Nechci se k tomu nějak dlouze vyjadřovat. Myslím, že je zjevné, co se stalo. Základem je, aby se hráči a realizační týmy cítili v bezpečí. To se dnes nestalo."

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) chce svolat pracovní skupinu složenou z policie a zástupců všech fotbalových klubů, se kterou chce otevřít nastavení bezpečnostních opatření na stadionech.