Tři čtvrtiny Čechů se bojí klimatických změn, konzumaci masa však omezit nehodlají

Podle průzkumu, který pro Český rozhlas provedla agentura Median se tři čtvrtiny Čechů bojí klimatické změny. Největší obavy vyvolává hrozba zničení životního prostředí, přelidnění nebo nedostatek potravin. Větší část dotázaných uvedla, že je ochotna se pro udržitelnost změnit. Přes 80 % uvedlo, že nemají problém s třízením odpadu nebo nákupy regionálních potravin.

Jiné změny už obdobnou podporu nenacházejí a to především proto, že zasahují do každodenního života a pohodlí lidí. Jen 61 % Čechů by bylo proto ochotných vyměnit automobil za MHD a vzdát se určitých potravin jako jsou maso nebo mléčné výrobky pak už jen 45 % dotázaných. Z odpovědí vyplývá, že podle veřejnosti stát nečiní dostatek pro ochranu životního prostředí a tím nedodává potřebnou motivaci svým občanům.