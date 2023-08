Tržby obchodníků v červnu klesly meziročně o 4,1 procent

Meziroční pokles maloobchodních tržeb v Česku v červnu zpomalil na 4,1 procenta z květnových 6,3 procenta. Na výsledku se podílel nižší prodej potravin i nepotravinářského zboží. Tržby obchodníků klesají 14 měsíců za sebou. Vyplývá to z revidovaných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání stouply v červnu maloobchodní tržby o 0,3 procenta.

V porovnání s loňským červnem klesly tržby za nepotravinářské zboží o 6,6 procenta. Pokles u potravin byl o 5,3 procenta. Naopak za pohonné hmoty zákazníci utratili meziročně o 12,2 procenta více.

Tržby v maloobchodě sice v červnu pokračovaly v meziročním poklesu, byl ale nejmírnější za 14 měsíců. To naznačuje, že se spotřebitelská nálada začíná zvolna zlepšovat, shodují se analytici. Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč upozornil, že pokles maloobchodních tržeb byl v červnu menší, než očekávaly finanční trhy. "Na maloobchodních tržbách začíná být vidět, že se klesající inflace příznivě promítá do nálady spotřebitelů a do jejich chování ve smyslu pozvolného oživení spotřeby."