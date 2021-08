Tým z Akademie věd zmapoval proměny kutilství i motivace kutilů

Proměnu kutilství od dob socialismu do současnosti mapovali odborníci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR (AV). Zaměřili se na motivace lidí, typy výrobků i na reprezentaci kutilství na internetu. Ačkoliv je kutilství s Československem a Českem spjato desítky let, byl podle AV tento fenomén dosud velmi málo popsán. Změnit se to pokusil tým pod vedením kulturního geografa Petra Gibase. Tým započal výzkum v roce 2018 v Chebu a okolí, později vyhledával kutilské příběhy i mezi Pražany.

"Kutilství se proměňuje, jinak vypadá na vesnici a jinak třeba na Vinohradech v Praze, podotkl Gibas. Zatímco před rokem 1989 přivedla mnohé ke kutilství nedostupnost určitého zboží nebo nespokojenost s jeho kvalitou, jistá nespokojenost lidi k tomuto koníčku motivuje i v současnosti. "Většina lidí chce něco dělat, má radost z tvorby. Často nevidí smysl ve svém zaměstnání, tak se realizují mimo něj," popsal Gibas. Pro řadu mladých rodin je ale i kvůli ceně některých věcí svépomoc často jedinou z možností, jak si je pořídit.

Tým také pozoroval, že se rozšířil záběr kutilství ze sféry domácnosti do prostředí designu a návrhářství módy, hraček či papírnických potřeb. S rostoucím důrazem na životní styl se tak podle AV v posledních letech rozvíjí v Česku sféra výroby na pomezí kutilství a autorské tvorby. Kutilství je také stále viditelnější na sociálních sítích. Podle výzkumníků jsou pak v komentářích uživatelé až překvapivě pozitivní a slušní v porovnání s jinými diskuzemi.