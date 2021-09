U Horažďovic vyjely vlaky proti sobě na jedné koleji, včas zastavily

Dva vlaky vyjely v neděli večer na jednu kolej proti sobě u Horažďovic na Klatovsku. Včas zastavily víc než 600 metrů od sebe, nikdo nebyl zraněn, řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Událost, na kterou upozornila Česká televize, vyšetřuje Správa železnic.

"Rychlík projel návěstidlo v poloze 'stůj' a vjel do vlakové cesty rychlíku v opačném směru. Zaměstnanec Správy železnic ihned zareagoval a použil generální stop. Vlaky zastavily bezpečně 650 metrů od sebe," popsala mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová řekla, že rychlík z Plzně do Českých Budějovic projel návěstidlo jen o několik metrů a nedostal se vůbec do prostoru, kde by ohrozil druhý rychlík jedoucí z Brna do Plzně. Vlaky podle ní nebyly na jedné koleji. Z obou souprav dopravci spolu s hasiči odvedli asi 70 cestujících, které odvezly náhradní autobusy.