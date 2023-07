V Ústí nad Labem dnes ráno vjel nákladní vlak do cesty rychlíku. Soupravy od sebe zastavily na vzdálenost 15 metrů. Nikomu se nic nestalo. Provoz na trati byl zastaven. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic Pavel Tesař. "Nákladní vlak projel kolem návěstidla zakazující jízdu a vjel do cesty rychlíku, který směřoval z Děčína do Prahy," uvedl Tesař. Provoz na hlavním železničním koridoru 40 minut stál.