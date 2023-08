Úhyn ryb v Odře v Bohumíně způsobil nedostatek kyslíku, potvrdily analýzy

Nedávný úhyn zhruba tuny ryb v řece Odře na česko-polské hranici v Bohumíně na Karvinsku způsobil nedostatek kyslíku. Potvrdily to výsledky analýz odebraných vzorků. Cizí zavinění nebylo prokázáno. ČTK to dnes řekl tiskový mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jiří Ovečka. Část vzorků se ještě zpracovává a definitivní výsledky by měly být příští týden. "Veškeré rozbory, které jsou prozatím k dispozici, nasvědčují tomu, že tam nebylo žádné cizí zavinění, ale úhyn nastal z důvodu nedostatku kyslíku. Dělali jsme vzorky ale ještě v pondělí a výsledky budeme znát příští týden," uvedl Ovečka. Nepředpokládá však, že by se příčina úhynu ryb změnila. O tom, že v Odře na české straně hynou ryby, informovala před týdnem polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová. Věcí se začala zabývat Česká inspekce životního prostředí i Státní podnik Povodí Odry, který vypouštěl vodu z přehrady Šance a částečně také z nádrže Morávka, aby naředil vodu v řece. Uhynuly stovky ryb různých druhů, podle odhadů dvě procenta populace v řece.