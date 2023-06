USA dají v Česku 178 milionů korun na podporu uprchlíků z Ukrajiny

Spojené státy dají 8,2 milionu dolarů (zhruba 178 milionů Kč) na podporu uprchlíků z Ukrajiny a organizací, které jim v České republice pomáhají. Částka je součástí více než 107 milionů dolarů, které USA poskytují evropským státům na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny napadené ruskou armádou. ČTK to oznámilo americké velvyslanectví v Praze. Největší část z peněz v Česku dostane Dětský fond OSN (UNICEF), který získá 3,3 milionu dolarů. Dva miliony dolarů obdrží Světová zdravotnická organizace (WHO), 1,5 milionu půjde pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a 1,4 milionu pro Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM). "Od února 2022 poskytly Spojené státy více než 2,1 miliardy dolarů na humanitární pomoc pro lid Ukrajiny, a to jak na Ukrajině, tak v dotčeném regionu," uvedla ambasáda. Regionální plán reakce na ukrajinskou uprchlickou krizi pro Českou republiku, který vytvořil Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, počítá pro letošní rok na zajištění pomoci ukrajinským běžencům s potřebou 81,6 milionu dolarů (zhruba 1,77 miliardy Kč). Na této podpoře by se měly spolu s UNHCR podílet právě WHO, UNICEF a IOM. Největší částka by měla podle plánu jít do zajištění základních potřeb (32,3 milionu dolarů) a na zdravotní péči a výživu (24 milionů dolarů). Zhruba deset milionů dolarů má být vyčleněno na ochranu a na živobytí a sociálně-ekonomické začleňování, pět milionů na vzdělávání a zhruba 600.000 dolarů na logistiku, telekomunikace a operační podporu.

Česko v současnosti podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) eviduje 343.000 Ukrajinců s aktivní registrací dočasné ochrany. Víz k ochraně Česko od ruského vpádu na Ukrajinu loni v únoru udělilo lidem z Ukrajiny zhruba půl milionu, většinou ženám a dětem. Na ukrajinskou uprchlickou krizi šlo v Česku do konce letošního dubna 35,8 miliardy korun, státní rozpočet se na tom podílel 24,6 miliardy Kč.