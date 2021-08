Ústavní soud obdržel stížnost kardinála a právníka ve sporu s divadly v Brně

Ústavní soud obdržel stížnost kardinála Dominika Duky a právníka Ronalda Němce, kteří se domáhali omluvy od brněnských divadel. Zásah do svých osobnostních práv spatřovali v uvedení dvou her na festivalu Divadelní svět Brno. Hry režiséra Olivera Frljiče v podání zahraničních souborů provokativní formou zobrazovaly některé křesťanské symboly a kritizovaly římskokatolickou církev i západní pohled na muslimský svět. Podle pravomocného rozsudku, potvrzeného i Nejvyšším soudem, však nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání. Informace o podání stížnosti je patrná z justiční databáze. Jako soudce zpravodaj se stížností zabývá Ludvík David. Rozhodnutí zatím nepadlo. Němec v červnu řekl České televizi, že s Dukou obdrželi desítky mailů a telefonátů od neznámých lidí, aby "pokračovali v ochraně hodnot českého národa". Proto se prý rozhodli obrátit na ÚS.