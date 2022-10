Kardinál Duka nevysoudil omluvu od divadel, ÚS stížnost zamítl

Ústavní soud zamítl stížnost kardinála Dominika Duky ve sporu o dvě brněnská divadelní představení. Duka požadoval omluvu kvůli údajnému zásahu do jeho osobnostních práv. Představení režiséra Olivera Frljiče zobrazovala některé křesťanské symboly a kritizovala římskokatolickou církev i západní pohled na muslimský svět. Soud rozsudek odůvodnil svobodou slova a uměleckého projevu. Podle ÚS by soudci neměli být strážci morálky. Zamítnutím stížnosti kauza před českými soudy definitivně končí. O Dukově stížnosti už dřív rozhodoval Nejvyšší soud. Podle něj nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání.

Žaloba se týkala konkrétně her Prokletí a Naše násilí a vaše násilí uvedených v Brně v květnu 2018. První z nich tematizuje zneužívání dětí kněžími. Ve druhé hře se objeví například scéna, kdy herec sestoupí z kříže a předstírá znásilnění muslimské ženy. Před uvedením hry Naše násilí a vaše násilí se u divadla shromáždily stovky protestujících. Asi 20 lidí pak představení přerušilo vstupem na jeviště, odešli až po intervenci policie. Divadelníci hru dohráli za podpory diváků, kteří v hledišti zbyli.