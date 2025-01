Ústecké muzeum získalo darem kopii obrazu malíře Ludwiga Richtera

Ústecké muzeum získalo darem kopii obrazu Přívoz pod Střekovem, jehož autorem je významný saský malíř Ludwig Richter. "Získali jsme ho úplnou náhodou. Na e-mail nám napsal obyvatel spolkového státu Dolní Sasko Dirk Brenne, zda bychom neměli o obraz zájem, když je na něm hrad Střekov. Když jsme odpověděli ano, přišla nám nadšená reakce, že ho velmi potěší, přijmeme-li ho darem," informoval ředitel Oblastního muzea v Ústí nad Labem Václav Houfek.

Obraz si pořídili před válkou dárcovi prarodiče, manželé Elsa a Richard Kleppschovi. Zdobil jejich vilku v krušnohorské obci Dörfel nedaleko Annabergu. "Kleppschovi tam provozovali pletárnu. Po válce jim komunisté továrnu zkonfiskovali a z vily se museli přestěhovat do venkovského domu ve stejné vesnici. Já si dobře pamatuji, jak obraz visel v jídelně, když jsme jezdili prarodiče navštívit," uvedl Brenne. Sám se narodil už v západním Německu, kam jeho matka Brunhilde emigrovala ze sovětské okupační zóny roku 1949. Po pádu berlínské zdi v roce 1989 si mohl převézt obraz coby dědictví domů.

"Ten obraz byl vždycky moc velký, neměl ho doma, kde pověsit," uvedla dárcova sestra Barbara Hertenová. Jednadvacet let ležel v prvním domě zabalený v prostěradle pod postelí a posledních 14 let v současném domě na půdě. "Má pro naši rodinu velkou citovou hodnotu, a proto jsem chtěl, aby se dostal do dobrých rukou. Jsem velmi rád, že je to právě Ústí, odkud vlastně pochází, a že bude veřejně k vidění," poznamenal dárce.