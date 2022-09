V anketě o Strom roku zatím vede hrušeň z Příbramska, hlasování vrcholí

V anketě o Strom roku zatím vede hrušeň rostoucí na Příbramsku, hlasování nedělní půlnocí vstoupilo do závěrečné tajné fáze. V tiskové zprávě to dnes za pořadatelskou Nadaci Partnerství uvedl David Kopecký. Do finále postoupilo 12 stromů z osmi krajů, usilují o postup do evropského kola soutěže. Předchozí český titul Strom roku 2021 získala takzvaná Zpívající lípa z Telecí na Svitavsku.

Hrušeň hnilička, která roste jen 25 metrů od bývalé uranové šachty v Drásově na Příbramsku, si podle organizátorů ankety udržuje průběžné prvenství s velkým náskokem. Lidé jí zatím zaslali zhruba 1500 hlasů. Na průběžně druhém místě je "sousedská hruška" z Kralic nad Oslavou, zatím získala bezmála 800 hlasů, pomyslný bronz si zatím drží nejmladší finalistka soutěže - 86letá "lípa osudu" rostoucí na hřbitově v Chvalkovicích na Hané. Podle organizátorů ale každý z dvanáctky finalistů má šanci na vítězství. Hlasování končí 11. září.