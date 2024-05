V Blížejově na Domažlicku zaplavila voda s bahnem několik domů, dvorů a hřiště

Voda a bahno z přívalového deště v Blížejově na Domažlicku, který v noci výrazně zvedl hladinu Lazeckého potoka, vnikla do čtyř domů a dalších dvorů při silnici. Žádní lidé nemuseli být evakuováni, pouze jedna rodina se přestěhovala z přízemí do prvního patra, než se spodní podlaží vysuší a vyklidí. Zničené je hřiště s umělou trávou, které bude muset obec rekonstruovat. Škody na soukromém a obecním majetku půjdou do milionů korun, řekl ČTK starosta Jiří Červenka. V obci byly stejně intenzivní záplavy v roce 2009.

Silné srážky, které v úterý večer zasáhly Plzeňský kraj, způsobily potíže na několika místech, nejčastěji na Domažlicku a Tachovsku. Hasiči měli v kraji desítky výjezdů k popadaným stromům a čerpání vody. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) napršelo na Šumavě a v podhůří Českého lesa za 24 hodin až 75 milimetrů srážek.