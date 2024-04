V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 30. duben zaznamenalo 24 ze 168 stanic, které pracují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Husinci-Řeži, kde naměřili 29,1 stupně Celsia. Tamní stanice se ale do bilance nových rekordů nepočítá, funguje krátce. ČTK to sdělila Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Tepleji dnes bylo v Čechách, především v oblasti Polabí a Poohří," podotkla meteoroložka. Nový rekord padl například v Tuhani na Mělnicku, kde bylo odpoledne rovných 29 stupňů. V Žatci naměřili 28,4 stupně Celsia, v Plzni-Bolevci a v Doksanech na Litoměřicku pak o desetinu stupně méně. Také pro všechny tyto stanice jsou to nové rekordy.

Teplé budou i nadcházející dny. Ve středu i ve čtvrtek by se měla maxima pohybovat okolo 25 stupňů.