V Česku je skoro 340 tisíc lidí z Ukrajiny, kteří z vlasti odešli kvůli válce

Lidí z Ukrajiny, kteří utekli před ruskou agresí, je v Česku 338 736. Data zveřejnilo ministerstvo vnitra. Jde jak o lidi, kteří si prodloužili dočasnou ochranu, tak uprchlíky, kteří o ni požádali v letošním roce. Dočasná ochrana uprchlíkům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. O prodloužení dočasné ochrany do března příštího roku podle ředitelky odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavly Novotné požádalo asi 320.000 lidí, zbylí o ochranu požádali nově od začátku letošního roku. Zhruba 55.000 lidí si dočasnou ochranu letos neprodloužilo, na jiný pobytový status přešlo asi 4300 lidí. Téměř dvě třetiny běženců jsou ženy, dětí do 18 let je asi čtvrtina. Lidé, kteří uprchli z Ukrajiny před ruskou invazí a získali v Česku dočasnou ochranu, si ji mohli prodloužit do konce března 2025. Nejprve se museli do poloviny března zaregistrovat. Tím získali termín k osobní návštěvě ministerstva vnitra, kde získají tzv. vízový štítek. Dosud si ho podle Novotné vyzvedlo 116.000 lidí. Pokud se běženci nezaregistrovali, dočasná ochrana jim ke konci měsíce zanikla. Mohou o nic znovu požádat, musí ale projít stejným procesem jako při první registraci. Ministerstvo vnitra podle Novotné připravilo novelu zákona Lex Ukrajina 7, přičemž jednou z hlavních změn, které přináší, je možnost získání pobytového oprávnění ve formě zvláštního dlouhodobého pobytu. Získat ho budou moci uprchlíci, kteří jsou v systému dočasné ochrany minimálně dva roky, jsou ekonomicky nezávislí a bezúhonní.